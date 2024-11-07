Украина может возобновить полеты из аэропортов "Борисполь" или "Львов" до конца января 2025 года

https://racurs.ua/n200988-ukraina-mojet-vozobnovit-polety-iz-aeroportov-borispol-ili-lvov-do-konca-yanvarya-2025-goda.html

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Україна може відновити польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів» до кінця січня 2025 року.

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Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі пояснив, що п’ять або шість авіакомпаній можуть бути готовими літати з України до цього часу.

Marsh McLennan займається страхуванням ризиків.

Однак остаточне рішення будуть ухвалювати в Офісі президента. Воно буде залежати від роботи систем ППО та безпеки

Думаю, якщо нам пощастить, то в січні в нас буде 5 або 6 авіакомпаній, які захочуть літати, — цитує Еллісона агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів№, але президент Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито «Бориспіль».