Україна може відновити польоти з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 року

https://racurs.ua/ua/n200988-ukrayina-moje-vidnovyty-poloty-z-aeroportiv-boryspil-abo-lviv-do-kincya-sichnya-2025-roku.html

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Україна може відновити польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів» до кінця січня 2025 року.

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Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі пояснив, що п’ять або шість авіакомпаній можуть бути готовими літати з України до цього часу.

Marsh McLennan займається страхуванням ризиків.

Однак остаточне рішення будуть ухвалювати в Офісі президента. Воно буде залежати від роботи систем ППО та безпеки

Думаю, якщо нам пощастить, то в січні в нас буде 5 або 6 авіакомпаній, які захочуть літати, — цитує Еллісона агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів№, але президент Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито «Бориспіль».