Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против рф

Великобритания ввела санкции против рф. Фото:

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Величезний пакет санкцій проти російської федерації запровадила Велика Британія.

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Лондон оголосила про введення найбільшого пакета нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Таким чином посилено обмеження на постачання критично важливого обладнання, необхідного Москві для ведення війни в Україні. Про це повідомила прес-службу британського уряду.

У санкційному списку опинилися постачальники, що підтримують російське військове виробництво, а також прокремлівські наймані групи, які діють в Африці на південь від Сахари. Також відтепер під санкціями перебуває й агент ГРУ, який причетний до атаки з використанням речовини «Новачок» у Солсбері.

Крім того, обмеження поширюються на організації з Китаю, Туреччини та країн Центральної Азії, які підтримують оборонно-промисловий комплекс росії.

За словами глави британського МЗС Девіда Леммі, нові нові санкції спрямовані на підрив російської зовнішньої політики в Африці та обмеження поставок найважливішого обладнання для армії рф.

Нагадаємо, 17 жовтня Велика Британія запровадила пакет санкцій проти так званого «тіньового флоту» рф. Під них потрапили ще 18 нафтових танкерів. Також під санкції потрапили ще чотири танкери для перевезення зрідженого газу та російська газова компанія АТ «Русгаздобича».