Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» рф

Британія розширила санкції щодо «тіньового флоту» рф, фото: «Служба зовнішньої розвідки України»

https://racurs.ua/ua/n200335-brytaniya-zaprovadyla-naybilshyy-paket-sankciy-proty-tinovogo-flotu-rf.html

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Велика Британія сьогодні, 17 жовтня, запровадила найбільший на сьогодні пакет санкцій проти так званого «тіньового флоту» рф. Під них потрапили ще 18 нафтових танкерів.

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Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Ще 18 суден «тіньового флоту» буде позбавлено доступу до портів Великої Британії і вони не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами, внаслідок чого загальна кількість нафтових танкерів, проти яких запроваджено санкції, зросте до 43, — вказано у повідомленні.

Також під санкції потрапили ще чотири танкери для перевезення зрідженого газу та російська газова компанія АТ «Русгаздобича».

Нафтові танкери, проти яких сьогодні спрямовані санкції, лише за останній рік перевезли приблизно 4,9 млрд доларів", — наголошують в британському уряді. — Значна кількість кораблів, проти яких на сьогоднішній день спрямовані санкції Великої Британії, змушені марно простоювати в портах по всьому світу, не маючи змоги продовжувати вливати гроші у військову скарбничку путіна.

У британському уряді також зазначають, що найбільша російська судноплавна компанія «Совкомфлот» відчайдушно намагається перейменувати та розвантажити свої судна, щоб ухилитися від санкцій.