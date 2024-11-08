Руководитель МСЭК погорела на взятке. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n201031-na-kirovogradschine-rukovoditel-msek-trebovala-vzyatku-u-paralizovannogo-boyca-vsu.html

Ракурс

Корупцію в одній із районних Медико-соціальних експертних комісій викрили в Кіровоградській області.

.

На хабарі погоріла керівниця одного із міжрайонних МСЕК, яка одночасно є депутаткою міськради. Посадовиця вимагала 2 тис. дол. від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності. Про це Служба безпеки України 8 листопада повідомила у Telegram.

Цей захисник навесні 2023 року отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр. Після вибуху КАБа ліву сторону бійця паралізувало.

Однак очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу. Її затримали у момент передачі грошей.

Зловмисниці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Фігурантці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві лікар та військовослужбовець вимагали з ветерана бойових дій 5 тис. дол. За ці гроші вони обіцяли захиснику виготовити третю групу інвалідності строком на два роки.