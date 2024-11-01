У Києві лікар та її спільник вимагали у ветерана 5 тис. дол. Фото: ОГП

https://racurs.ua/ua/n200803-likar-ta-yiyi-spilnyk-vymagaly-u-veterana-5-tys-dol-za-grupu-invalidnosti-foto.html

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У Києві лікар та військовослужбовець вимагали з ветерана бойових дій 5 тис. дол.

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Вони разом з невстановленими наразі посадовими особами Центральної МСЕК № 1 Києва були залучені до корупційної схеми. Вони вимагали у ветерана бойових дій хабар. За 5 тис. дол. обіцяли виготовити третю групу інвалідності строком на два роки. Про це Офіс генпрокурора та Національна поліція повідомили у Telegram.

А в подальшому йому мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво. Ділки пригрозили ветерану, що в разі несплати йому вже анулюють вже призначену група інвалідності.

Правоохоронці вже повідомили про підозру лікарці КНП «Свято-Михайлівської клінічної лікарні м. Києва» та військовослужбовцю у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням — ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У ході обшуку за місцем проживання лікарки знайшли готівки на 46 тис. грн, майже 87 тис. дол. та майже 4,5 тис. євро.

Також з’ясувалося, що військовий, який був залучений до корупційної схеми, перебував у СЗЧ.

Нагадаємо, керівник Тернопільського районного ТЦК вимагав у підприємця-аграрія хабар за відстрочку від призову на військову службу. При цьому комерсант мав законне право на відстрочку, бо вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття.