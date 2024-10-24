Начальника Тернопільського РТЦК затримали за хабар. Фото: ДБР

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Начальник Тернопільського районного ТЦК погорів на корупції.

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Очільник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав у підприємця-аграрія неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу. При цьому комерсант мав законне право на відстрочку, бо вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття. Про це 24 жовтня повідомили в ДБР.

Попри це, військком попередив аграрія, що той отримає довідку про відстрочку в обмін на талони на 1 тис. л дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. дол.

Посадовця ТЦК затримали 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його автомобілі знайшли не лише талони, але й 13 тис. дол. США та 73 тис. грн готівкою. Також паливні картки на понад 1 тис. л бензину та дизеля знайшли у службовому кабінеті військкома. Йому вже повідомили по підозру в одержанні неправомірної вигоди — ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у вересні в корупції викрили заступника керівника Івано-Франківського обласного Територіального центру комплектування й двох службовців районного ТЦК. Кожен із фігурантів налагодив свою корупційну схему допомоги особам, які хотіли відтермінувати чи уникнути військової служби.