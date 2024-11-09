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Трамп будет стремиться разорвать партнерства внутри оси зла, — The Hill
Трамп захочет разорвать партнерства внутри оси зла, — The Hillhttps://racurs.ua/n201062-tramp-zahochet-razorvat-partnerstva-vnutri-osi-zla-the-hill.htmlРакурс
Новобраний президент США Дональд Трамп прагнутиме розірвати партнерства всередині вісі зла.
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Про це йдеться у матеріалі The Hill.
Очікується, що Трамп застосує свою фірмову суміш із войовничих погроз і дружніх відносин з деякими світовими диктаторами, прагнучи розірвати партнерство, що поглиблюється, між супротивниками США — Китаєм, росією, Іраном і Північною Кореєю.
Наскільки ефективною буде ця політика, враховуючи імпульсивний підхід Трампа до глобальних відносин і суперечливі погляди серед його ймовірних радників?
Це питання залишається відкритим, — зауважує видання.
Експерти з питань зовнішньої політики вважають, що країни CRINK (абревіатура, утворена від англомовних назв країн вісі зла — ред.) не є природними союзниками і все ще мають багато суперечливих національних інтересів.
Але єдність у протистоянні американському пануванню на світовій арені є потужною об'єднуючою силою.
Я вважаю, що відносини між цими гравцями є глибшими і міцнішими, ніж багато хто вважає.
Кожен з цих лідерів, ймовірно, був би готовий піти на поступки США, але не змінити докорінно ступінь співпраці один з одним. Трамп підходить до кожного з них з погляду двосторонніх відносин і без твердої підтримки наших союзників.
Оскільки вони багато в чому діють як колектив — а ми більш ізольовані і самотні без наших союзників — баланс сил зміщується до них, — зауважує експертка Центру за нову американську безпеку Андреа Кендалл-Тейлор.
Однак прихильники підтримки США боротьби України проти російського вторгнення стверджують, що це найкращий спосіб протистояти поглибленню відносин між цими союзниками.
CRINK спостерігає за тим, що ми робимо. Це загроза для всіх нас, і найкращий спосіб протистояти CRINK — допомогти Україні перемогти, — вважає колишній заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Девід Крамер.
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