Трамп прагнутиме розірвати партнерства всередині вісі зла, — The Hill

https://racurs.ua/ua/n201062-tramp-pragnutyme-rozirvaty-partnerstva-vseredyni-visi-zla-the-hill.html

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Новобраний президент США Дональд Трамп прагнутиме розірвати партнерства всередині вісі зла.

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Про це йдеться у матеріалі The Hill.

Очікується, що Трамп застосує свою фірмову суміш із войовничих погроз і дружніх відносин з деякими світовими диктаторами, прагнучи розірвати партнерство, що поглиблюється, між супротивниками США — Китаєм, росією, Іраном і Північною Кореєю.

Наскільки ефективною буде ця політика, враховуючи імпульсивний підхід Трампа до глобальних відносин і суперечливі погляди серед його ймовірних радників?

Це питання залишається відкритим, — зауважує видання.

Експерти з питань зовнішньої політики вважають, що країни CRINK (абревіатура, утворена від англомовних назв країн вісі зла — ред.) не є природними союзниками і все ще мають багато суперечливих національних інтересів.

Але єдність у протистоянні американському пануванню на світовій арені є потужною об'єднуючою силою. Я вважаю, що відносини між цими гравцями є глибшими і міцнішими, ніж багато хто вважає. Кожен з цих лідерів, ймовірно, був би готовий піти на поступки США, але не змінити докорінно ступінь співпраці один з одним. Трамп підходить до кожного з них з погляду двосторонніх відносин і без твердої підтримки наших союзників. Оскільки вони багато в чому діють як колектив — а ми більш ізольовані і самотні без наших союзників — баланс сил зміщується до них, — зауважує експертка Центру за нову американську безпеку Андреа Кендалл-Тейлор.

Однак прихильники підтримки США боротьби України проти російського вторгнення стверджують, що це найкращий спосіб протистояти поглибленню відносин між цими союзниками.