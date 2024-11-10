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Десантники ВСУ уничтожили более 100 оккупантов. Фото:

Десантники ВСУ уничтожили более 100 оккупантов на Купянском направлении (ВИДЕО)

10 ноя 2024, 12:48
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Українські десантники розбили цілий підрозділ російських танкістів.


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Військових втрат ворогу було завдано на Куп’янському напрямку. Країна-агресор втратила понад 100 солдатів внаслідок професійних дій підрозділів 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 10 листопада повідомили у Telegram.

Купʼянський напрямок. Поля всіяні «двохсотими». Десантники Наддніпрянської бригади ДШВ знищили більше сотні окупантів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділ 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Збройних сил росії було знищено в районі населеного пункту Кругляківка Харківської області.

Нагадаємо, поліські десантники 95-ї бригади за два дні знищили в Курській області 28 одиниць техніки противника та понад 100 військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти рф. Ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території країни-агресора.

Источник: Ракурс


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