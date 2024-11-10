Оккупанты тренируют наемников из Африки и Кубы в Крыму. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n201077-okkupanty-treniruut-naemnikov-iz-afriki-i-kuby-v-krymu-foto.html

Ракурс

Іноземні найманці тренуються в окупованому Криму до війни з Україною.

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Так, на полігоні «Козачий» у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з Куби та країн Африки. Цей полігон належить 810-й бригаді морської піхоти Збройних сил рф. Про це партизанський рух «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Українська агентура з’ясувала, що на цей полігон періодично прибувають військові вантажні автомобілі, які доставляють людей із зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів.

На цьому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із «Юнармії». Таким чином росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України.

Нагадаємо, українські партизани виявили, що росіяни почали будувати новий склад боєприпасів під Новоросійськом. Теоретично ці склади мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських дронів та ракет.