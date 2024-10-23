Новий склад боєприпасів під Новоросійськом. Фото: «АТЕШ»

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Росіяни почали будувати новий склад боєприпасів під Новоросійськом.

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Українська агентура, час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС рф під Новоросійськом, зафіксувала процес масштабних будівельних робіт. Про це рух опору «АТЕШ» 23 жовтня повідомив уTelegram.

Партизанам вдалося з’ясувати, що ворог зводить закриті склади для боєприпасів. Теоретично вони мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських дронів та ракет.

Об'єкт посилено охороняють — неподалік зафіксовані підрозділи десантників та бойовики приватної військової компанії. А в околицях росіяни розташували системи протиповітряної оборони С-400 та С-300.

Ми продовжимо спостерігати за активністю російських військових у регіоні та за процесом будівництва зазначеного об'єкта. Вся інформація оперативно передаватиметься Силам оборони України, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, українські партизани знайшли великий арсенал військ рф на території занедбаного вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці Донецької області. Цей склад має стратегічне значення та активно використовується для постачання артилерійських та танкових частин російської армії на Торецькому напрямку.