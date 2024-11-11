Шольц готов ускорить вотум доверия к своему правительству

https://racurs.ua/n201099-sholc-gotov-uskorit-votum-doveriya-k-svoemu-pravitelstvu.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести голосування за вотум довіри уряду ще до Різдва у 2024 році.

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Цей крок може відкрити шлях до проведення позачергових парламентських виборів після розпаду урядової коаліції.

Спершу німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори призначити на березень.

Однак опозиція закликала провести вибори вже 19 січня. Голосування за вотум довіри є необхідною передумовою для проведення виборів.

Канцлер ФРН може взяти до уваги вимоги опозиції про прискорення організації дострокових виборів у країні. Шольц заявив, що «не чіпляється за свою посаду», але до виборів треба належно підготуватися.

Центробіжні тенденції в урядовій коаліції в Німеччині посилилися після відставки міністра фінансів Крістіана Лінднера, представника партії Вільних демократів. До «світлофорної» коаліції у ФРН входять соціал-демократи, «зелені» та вільні демократи.