ПВО сбивала "шахеды" в девяти областях

https://racurs.ua/n201101-pvo-sbivala-shahedy-v-devyati-oblastyah.html

Ракурс

У ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) російські нацисти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — рф.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще три російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Сили оборони знешкодили до десятка безпілотників, які атакували Київ, повідомили в КМВА. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.