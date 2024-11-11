Армия рф штурмует позиции ВСУ на Курщине каждые 10-15 минут. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201124-armiya-rf-shturmuet-pozicii-vsu-na-kurschine-kajdye-10-15-minut-komandovanie.html

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Чисельність угруповання армії рф у Курській області становить приблизно 45−50 тис. військових.

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Ворог стягнув у зону бойових дій підрозділи різного ґатунку й різної комплектації. Основний кістяк армії рф на Курщині складають бригади морської піхоти — 155-та Тихоокеанського флоту та 810-та Чорноморського флоту. Також тут воює десантна дивізія, підрозділи батальйону спецпризначення, штурмові й мотопіхоті батальйони. Про це речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» полковник Вадим Мисник заявив в ефірі телемарафону.

Мета ворога — вибити підрозділи Сил оборони з території рф. Росіяни притримуються тактики постійних штурмів українських позицій дрібними групами. Попри великі втрати, противник діє надзвичайно інтенсивно. Подекуди штурми відбуваються кожні 10−15 хвилин.

Тактика в них тут не змінюється: вони не полишають спроб спочатку коштом техніки, а потім, коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії. Ми фіксуємо, що буває 10−15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же нищимо, — розповів Мисник.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав фронт у Курській області й заявив, що плацдарм на території країни-агресора відволікає більші сили росіян на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках.