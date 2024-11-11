Новоизбранный президент Дональд Трамп. Фото:

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Ракурс

Новообраний президент Дональд Трамп затвердив кандидатуру на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй.

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Переможець президентських виборів висунув Еліз Стефанік на постпреда США в ООН. Трамп зазначив, що вона «боротиметься за інтереси Сполучених Штатів Америки на цій посаді». У разі офіційного висунення кандидатури, Стефанік потребуватиме схвалення Сенату. Про це 11 листопада повідомили CNNта Politico.

Еліз Стефанік — конгресвумен з Нью-Йорка, четверта за рейтингом республіканка в Палаті представників. Вона була на боці Трампа у 2019 році під час процедури імпічменту, а ще виступила на його захист після поразки на виборах президента у 2020 році.

Рівень підтримки України від Стефанік оцінюють як низький. Про це зазначається на сайті коаліції представників Республіканської партії США «Республіканці за Україну».

Стефанік голосувала за закон про дозвіл на національну оборону, який скасував би б допомогу Україні у розмірі 300 млн дол., а в цьому році не підтримала закон про додаткові асигнування для України.

Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вирішив не запрошувати до своєї команди колишнього державного секретаря Майка Помпео та екс-посла США в ООН Ніккі Гейлі.

Джерело: CNN, Politico