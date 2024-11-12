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Ракурс
"Учительская тысяча" будет выплачиваться до конца войны

«Учительская тысяча» будет выплачиваться до конца войны

12 ноя 2024, 16:09
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Уряд переніс реалізацію постанови № 822, якою передбачено збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів до скасування воєнного стану.


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Замість цього вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати. Відповідна постанова Кабінету міністрів ухвалена 8 листопада.

Цією ж постановою уряд встановив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці.

З 1 січня 2025 року розмір щомісячної доплати дорівнюватиме 1 300 грн (1000 грн «на руки»).

З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан розмір доплати дорівнюватиме 2 600 грн (2000 грн «на руки»).

Розмір доплати педагогічному працівникові визначатиметься пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, яку виконує працівник.

Источник: Ракурс


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