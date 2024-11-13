Оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Фото:

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Комбінований ракетно-дроновий удар було завдано росією по Києву у вівторок, 13 листопада.

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Вперше за останні 73 дні ворог бив по столиці ракетами. Для ранкової атаки противник застосував, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/"Іскандер-М" та безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

У Києві повітряну тривогу в столиці оголосили о 6.30 через загрозу безпілотників зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці.

Атака з повітря теж завершилася нальотом дронів. Загалом ворог бив по столиці упродовж двох годин. Протиповітряній обороні вдалося знищили кілька крилатих й балістичних ракет та до 10 дронів.

У КМВА зазначили, що інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ у Telegramпоінформувало, що в Київській області внаслідок ранкового ракетного обстрілу постраждала одна особа. В ОВА зазначили, що у Броварському районі була зруйнована складська будівля й виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, 11 листопада через російські обстріли у Запоріжжі були пошкоджені 36 багатоповерхівок та понад 100 приватних будинків. Мешканців, чиї будинки тимчасово непридатні для проживання, розміщуються у шелтерах та гуртожитках.