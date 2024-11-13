рф решила проблему загрузки «Калибров» на корабли в Новороссийске. Фото:

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Країна-агресор рф вирішила проблему завантаження ракет типу «Калібр» на кораблі в порту Новоросійська.

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Ця проблема виникла через перебазування бойових кораблів Чорноморського флоту росії з окупованого Криму до Новоросійська. Однак з факту застосування ворогом надводних кораблів можна зробити висновок, що окупанти вирішили проблему завантаження на борт «Калібрів». Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 13 листопада заявив у ефірі телемарафону.

При цьому представник українських ВМС дивується, чому окупанти до цього так довго йшли. За його словами, системи, які дозволяють завантажувати ракети, «не є чимось надзвичайно особливим».

Також Плетенчук зазначив, що раніше росіяни змогли пристосуватись до горизонтального завантаження ракет на підводні човни.

Якщо атаки не відбуваються прямо зараз, то озброєння накопичується. Тому можна сказати, що ворог постійно готується. Зараз у нього інша тактика — здебільшого застосовує дрони. Але це не означає, що ми можемо розслабитися та не чекати якихось інших способів впливу, — зазначив він.

Також у Військово-морських силах ЗСУ поінформували, що в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. А в в Середземному морі зафіксовані два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що російські військові будують уніфіковані пускові установки для ракет «Калібр» та «Онікс».