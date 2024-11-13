Агент рф планировал убийства воинов ВСУ. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента російського Головного розвідувального управління затримала СБУ.

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У Чернігові він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію. Також він коригував російські удари по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об'єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені бійці. Про це 11 листопада повідомив прес-центр СБУ.

Ці завдання 45-річний місцевий безробітний розглядав, як тестові місії. Далі він планував вбивати військових. Сам зловмисник зізнався, що заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів Сил оборони.

Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

У затриманого вже вилучили мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським ГРУ. Посібнику окупантів вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Волинській області СБУ затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по регіону. Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК