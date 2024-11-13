САУ 2С7 «Пион» на фронте. Фото: BILD

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Ракурс

Збройні сили України ввели в бій під Торецьком надпотужну радянську гармату.

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На Торецькому напрямку, де Сили оборони українці намагаються стримати російський наступ, нещодавно була введена в бій надпотужна самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон» масою 60 т зі стволом 12 м. Про це повідомив кореспондент BILD Бйорн Штрицель, який побував на українських позиціях.

Зазначається, що це найважча гармата у світі з діючих. Її розробили у СРСР 1960-ті роки для знищення бетонних укріплень противника. Ця САУ стріляє снарядами калібру 203 мм, кожен з яких має вагу в 100 кг. Навесні 2022 року ЗСУ швидко витратили ці боєприпаси із радянських запасів, тому «Піон» довго не застосовувався.

Однак, як пише BILD, українці знайшли рішення — заряджають цю гармату американськими снарядами, які були виготовлені для М110 та М115 у 1950-х та 1960-х роках.

Штрицель пише, що українські артилеристи запускають «Піон» ще до надходження наказу, бо ця машина має досягти робочої температури.

Щойно віддано наказ, артилеристи вибігають з укриття та виводять «Піон» на вогневу позицію. Висувається відкидна плита-сошник, що упирається в землю, щоб поглинути найсильнішу віддачу. Коли «Піон» стріляє, вся земля навколо здригається, — зазначає журналіст.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, в Україні вже побудували першу буксирувану гаубицю «Богдана-Б». В мережі опублікували відповідне фото, а експерти ідентифікували цю артсистему саме як гарматну частину 155-мм самохідної артилерійської установки 2С22 «Богдана».

Джерело: BILD