Евросоюз впервые в истории профинансирует оборонные закупки стран-членов

https://racurs.ua/n201219-evrosouz-vpervye-v-istorii-profinansiruet-oboronnye-zakupki-stran-chlenov.html

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Європейський Союз уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїми державами-членами. Зокрема планують закупити ракети та боєприпаси, частину з яких відправлять в Україну.

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Загальний бюджет програми становить 300 млн євро, відповідно, кожен із напрямків фінансування отримає по 60 млн євро. П’ять відібраних проєктів представляють загальну вартість закупівель, що перевищує 11 мільярдів євро. Ці проєкти реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA).

Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, ще два — боєприпасів калібру 155 мм, п’ятий — бронетранспортерів. Їхня загальна вартість перевищує 11 мільярдів євро, кажуть в Єврокомісії.

Країни ЄС ведуть два проєкти з посилення спільних можливостей у протиповітряній та протиракетній обороні.

Проєкт Mistral підтримує спільну закупівлю дев’ятьма країнами-членами однойменних систем протиповітряної оборони.

Інший проєкт — JAMIE (Спільна ініціатива з протиповітряної та протиракетної оборони в Європі). Він передбачає спільну закупівлю шістьма країнами-членами Союзу систем протиповітряної оборони середнього радіуса дії IRIS-T SLM.

Також в рамках EDIRPA фінансується закупівля бронетранспортерів Patria 6×6 для Збройних сил Фінляндії, Латвії, Естонії та Данії.

У двох інших проєктах підтримуються спільні закупівлі різних типів 155-мм артилерійських боєприпасів, в рамках проєктів «CPoA 155 мм» та «HE 155 мм».