Разведка Румынии в преддверии выборов попросит Украину и Молдову рассекретить документы о запрете въезда одного из кандидатов

https://racurs.ua/n201220-razvedka-rumynii-v-preddverii-vyborov-poprosit-ukrainu-i-moldovu-rassekretit-dokumenty-o-zaprete.html

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Служба зовнішньої розвідки Румунії попросить Україну та Молдову розсекретити документи про заборону в’їзду кандидата на президентських виборах та лідера ультраправої партії AUR Джордже Сіміона в ці країни, щоб з’ясувати, чи є в них докази того, що Сіміон міг зустрічатися з офіцерами ГРУ.

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Digi24 пише, що лівий прем'єр Румунії Марчел Чолаку і Джордже Сіміон лідирують в опитуванні напередодні президентських виборів, які відбудуться цього місяця, і тому зустрінуться у другому турі.

Чолаку рішуче підтримує Україну та її членство в ЄС і НАТО. Сіміон виступає проти допомоги Україні, особливо військової.

На тлі антиукраїнської позиції урядів Словаччини та Угорщини, а також антиукраїнських протестів на польському кордоні Румунія залишилася останнім сусідом з країн ЄС, який повністю підтримує Україну. Країна засудила вторгнення, допомагає зі зброєю і будує транспортний коридор між Україною та ЄС в обхід Польщі та Угорщини. Але невдовзі стабільна підтримка може зникнути: в Румунії стрімко набирає популярності ультраправа партія AUR, а її лідер Джордже Сіміон поступається рейтингом лише чинному президенту Румунії.

За ультраправі погляди Сіміону заборонили вʼїзд до Молдови — він регулярно проводить вуличні акції, де вимагає приєднати Молдову до Румунії. Так само Сіміон невʼїзний в Україну — його оголосили персоною нон грата ще у 2011 році, коли він зустрівся з агентом ФСБ у Чернівцях.

На закиди щодо роботи на росію Сіміон реагує агресивно. Він каже, що як автор дипломної роботи про злочини комунізму відчуває щодо росії переважно ненависть. Однак тему зустрічі з ефесбешником політик не коментує.

Румунський розслідувальний проєкт RISE виявив, що AUR дуже схожа на партію Fidesz Віктора Орбана. Як і угорські популісти, румунські націоналісти намагаються експлуатувати страхи й складнощі в житті народу. Це іронічно, зважаючи на те, що в публічному полі AUR та Fidesz ворогують. Fidesz виступає за розширення прав угорської меншини в Румунії, місцеві націоналісти цьому, природно, опонують. Але в іншому в обох партій немає розбіжностей. І якщо у 2020-му «ворогом» для них був коронавірус, то тепер це українці. Як і в партії Орбана, в AUR теж вважають, що вторгнення росії в Україну — «не наша війна».

Ми маємо зробити все, щоб не вступати в цей конфлікт, — стверджував у лютому 2023-го Клаудіу Тарзіу.

Він мав на увазі, що Румунія не має постачати Україні зброю і навіть дозволяти транзит західної зброї в Україну через свою територію. Нібито це наближає Румунію до протистояння з росією. У грудні 2022-го Сіміон закликав:

Румунія більше не повинна допомагати Україні, якщо з румунів у Чернівцях продовжать знущатися!

Як і угорці, він апелює до української освітньої реформи 2017 року, яка обмежила навчання в школах іншими мовами, крім української.

Сіміон у жовтні 2023-го, невдовзі після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, написав у Facebook, що Румунія своїм коштом вивезла з сектора Гази три тисячі громадян України — звісно, замість того щоб допомогти румунам. Румунське МЗС справді допомогло українцям виїхати, але їх було близько 300, і за квитки на літак вони платили самі.

Ще одна тема, на якій спекулює Сіміон, — блокада українського зерна. Улітку 2023 року румунські фермери також протестували проти імпорту українського зерна. Румунія, як і Польща, Угорщина і Словаччина, заборонила імпорт. Але доволі швидко влада знайшла компроміс з Україною. Вже восени сторони домовилися — Румунія дозволяє імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої з України, але тільки на підставі ліцензії, яку видає Міністерство сільського господарства Румунії.

Сіміон зараз підпорядкував політиці все своє життя. На його особистому сайті є опція поспілкуватись із ним у Facebook Messenger. Він активно розповідає, що разом із дружиною живе у скромній квартирі-студії в Бухаресті, викладає у соцмережах фото вагітної дружини зі словами про появу невдовзі нового румунського патріота. І навіть власне весілля він зробив піар-акцією, запросивши на нього всіх румунів — для реєстрації на весілля треба було заповнити заявку на сайті. Зрештою, церемонія стала однією з найпомітніших публічних подій країни 2022 року.

AUR критикує сферу охорони здоровʼя, це давня проблема Румунії: державна система поліклінік застаріла й корумпована. Партія показово відмовилась від державних виплат на підтримку своєї діяльності й передає ці кошти на лікування тим, хто цього потребує. Сам Сіміон віддає на такі проєкти більшість своєї депутатської зарплатні.

Популістська риторика та активність у соцмережах призвели до того, що популярність AUR та особисто Сіміона стабільно росте. Зараз соціологи оцінюють рейтинг партії у 20%, а президентський рейтинг Сіміона ― у 18%. Тобто партія — друга за популярністю в Румунії, а Джордже Сіміон — третій політик в країні.

Утім, електорат партії досі залишається в селах та маленьких містечках. У Бухаресті на парламентських виборах 2020-го в усіх округах переміг альянс PLUS та USR. Красномовно про ставлення до праворадикалів у столиці Румунії говорить недавній мітинг фермерів, які вимагали збільшити державну підтримку. AUR влаштувала на центральній площі Бухаресту свою акцію на їхню підтримку. Туди майже ніхто не прийшов, а фермери перенесли свій мітинг на околицю міста, щоб їх точно не асоціювали з радикалами.