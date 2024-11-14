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Беглец Деркач вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций рф
Беглец Деркач вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций рфhttps://racurs.ua/n201221-beglec-derkach-voshel-v-komitet-bezopasnosti-i-oborony-soveta-federaciy-rf.htmlРакурс
Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, увійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерацій рф.
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Раніше він став сенатором від Астраханської області росії.
Деркач був депутатом українського парламенту з 1998 року. Після лютого 22 року втік із України. СБУ звинуватила Деркача у роботі на російську розвідку. Зеленський позбавив громадянства.
Деркач — фігурант скандалу з так званими «плівками Порошенка». У 2020 році він оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на Петра Порошенка та Джо Байдена, а також розмову голосів, схожих на Порошенка та путіна (це там де «жму руку, владімір владіміровіч) Автентичність записів не підтверджена.
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