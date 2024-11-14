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Ракурс
Утікач Деркач увійшов до комітету безпеки та оборони Ради Федерацій рф

Утікач Деркач увійшов до комітету безпеки та оборони Ради Федерацій рф

14 лис 2024, 21:51
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Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, увійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерацій рф.


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Раніше він став сенатором від Астраханської області росії.

Деркач був депутатом українського парламенту з 1998 року. Після лютого 22 року втік із України. СБУ звинуватила Деркача у роботі на російську розвідку. Зеленський позбавив громадянства.

Деркач — фігурант скандалу з так званими «плівками Порошенка». У 2020 році він оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на Петра Порошенка та Джо Байдена, а також розмову голосів, схожих на Порошенка та путіна (це там де «жму руку, владімір владіміровіч) Автентичність записів не підтверджена.

Джерело: Ракурс


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