Трамп выиграл, но Харрис продолжает собирать пожертвования

https://racurs.ua/n201222-tramp-vyigral-no-harris-prodoljaet-sobirat-pojertvovaniya.html

Ракурс

Демократка Камала Гарріс продовжує збирати гроші після поразки на виборах — усе нібито через те, що гроші закінчилися і зʼявилися борги.

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У листах, які отримують американці, від її команди наголошують, що у країні досі тривають деякі виборчі моменти, пише NBC.

Команда Гарріс направить ці кошти, щоб допомогти перераховувати голоси в деяких штатах або відновлювати бюлетені, кажуть одні джерела. Але інші зазначають, що демократка має певні борги, але їх буде нескладно погасити до кінця року.

Різні джерела називають різні суми боргу — від 6 млн до 10 млн дол. Хоча останню цифру у Гарріс назвали неправдивою.

Привіт, командо, це Камала. Результати виборів не такі, як ми хотіли, але я ніколи не перестану боротися. І зараз по всій країні все ще триває низка критичних перегонів, які є в межах перерахунку чи певних юридичних проблем, — йдеться в текстовому повідомленні, яке надсилає команда Гарріс.

Двоє представників кампанії сказали NBC, що запити стосуються грошей, які в підсумку мають надійти до Національного комітету Демпартії, щоб допомогти з перерахунком голосів або відновленням бюлетенів.

Один із чиновників визнав, що в команди є «певна заборгованість», але зауважив, що її не важко буде погасити до кінця року. Чиновник також підкреслив, що з огляду на результати виборів було б гірше програти, «сидячи на купі невитрачених грошей».

Але кілька представників кампанії поставили під сумнів це твердження, заявивши, що, схоже, запити мали на меті сплатити борг. Один представник передвиборчої кампанії назвав «жахливою» практику вимагати від прихильників більше грошей після поразки та отримання раніше «такої кількості грошей», а інший назвав її «огидною». Третя людина, яку «завалили скарги від донорів», запитала: як демократи можуть зберегти свою довіру?

Видання пише, що основна проблема для кампанії Гарріс полягає в тому, що фінансова картина «оповита таємницею — навіть для тих, хто входить до організації». Ніхто не може і не хоче чітко описати стан фінансів. З’явилися повідомлення про борг, який сягає десятків мільйонів доларів.