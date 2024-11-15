Агента ГРУ обнаружили в одном из подразделений ССО. Фото: СБУ

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Ракурс

Російського агента виявили у лавах Збройних сил України.

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СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала «крота» російського Головного розвідувального управління Міністерства оборони рф. Зловмисником виявився підполковник — командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій. Про це Служба безпеки України 15 листопада повідомила у Telegram.

Зрадник був завербований росіянами через своїх знайомих в рф ще на початку повномасштабного вторгнення рф, а навесні 2024 року він почав виконувати завдання ворога. Зокрема, повинен був передавати росіянам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Кураторів з Москви найбільше цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для здобуття інформації «кріт» використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та «цілі». Цю інформацію ворог хотів використати для ліквідації бійців ССО на лінії фронту або на тимчасово окупованій території.

Злочини зрадника були поетапно задокументовані, а сам він — затриманий. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російського Головного розвідувального управління, який у Чернігові він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію. Також він планував вбивати українських військових.