КНДР начала массовое производство дронов-камикадзе. Фото:

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Випробування дронів-камікадзе відбулися у Північній Кореї.

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Диктатор КНДР Кім Чен Ин задоволений тактико-технічними характеристиками нещодавно розроблених безпілотників. Диктатор наказав швидко створити систему серійного виробництва і розпочати масове виготовлення БпЛА. Про це повідомило північнокорейське державне агентство KCNA.

За словами Кім Чен Ина, конкуренція за використання дронів у воєнних цілях зростає в усьому світі, і військова влада, ймовірно, визнає їх успіх у конфліктах різного масштабу.

Такі об'єктивні зміни терміново вимагають оновлення багатьох частин військової теорії, практики й освіти, — зазначив диктатор.

Північна Корея запустила безпілотники через кордон на південь. Ці БпЛА годинами літали в ключових районах, зокрема й над столицею Сеулом, а також над забороненою для польотів зоною навколо офісу президента Південної Кореї. Це спонукало Південну Корею розгорнути свою протиповітряну оборону.

Нагадаємо, у мережі опублікували фото, ймовірно, північнокорейської артилерійської системи в росії. Система, яка має нестандартний для армії країни-агресора калібр у 170 мм, відома як М1989 або М1978 «Коксан» виробництва Північної Кореї.

Джерело: Reuters