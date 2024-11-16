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Нацгвардия уничтожила российский ЗРК БУК-М1
Нацгвардия уничтожила российский ЗРК БУК-М1 — эпическое видеоhttps://racurs.ua/n201274-nacgvardiya-unichtojila-rossiyskiy-zrk-buk-m1-epicheskoe-video.htmlРакурс
Точні удари з кількох ракурсів російським ЗРК БУК-М1 завдали бійці ударного підрозділу БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії.
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В одному з найгарячіших секторів фронту техніку ворога було знищено за допомогою ударного гексакоптера. Епічна детонація ворожої пускової установки — окреме задоволення.
Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій. Як видно з відео, точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу (залежно від модифікації) сягає 10 млн дол.
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