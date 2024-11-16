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Ракурс
Нацгвардія знищила російський ЗРК БУК-М1

Нацгвардія знищила російський ЗРК БУК-М1 — епічне відео

16 лис 2024, 18:43
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Точні удари з кількох ракурсів російським ЗРК БУК-М1 завдали бійці ударного підрозділу БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії.


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В одному з найгарячіших секторів фронту техніку ворога було знищено за допомогою ударного гексакоптера. Епічна детонація ворожої пускової установки — окреме задоволення.

Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій. Як видно з відео, точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу (залежно від модифікації) сягає 10 млн дол.

Джерело: Ракурс


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