Нацгвардія знищила російський ЗРК БУК-М1

https://racurs.ua/ua/n201274-nacgvardiya-znyschyla-rosiyskyy-zrk-buk-m1-epichne-video.html

Ракурс

Точні удари з кількох ракурсів російським ЗРК БУК-М1 завдали бійці ударного підрозділу БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії.

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В одному з найгарячіших секторів фронту техніку ворога було знищено за допомогою ударного гексакоптера. Епічна детонація ворожої пускової установки — окреме задоволення.

Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій. Як видно з відео, точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу (залежно від модифікації) сягає 10 млн дол.