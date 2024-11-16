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Попытка штурма российских войск в Курской области рф завершилась неудачей: оккупанты потеряли 17 единиц техники

Россияне потеряли треть техники при попытке штурма на Курщине (ВИДЕО)

16 ноя 2024, 20:07
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Спроба штурму російських військ у Курській області рф завершилася невдачею: окупанти втратили 17 одиниць техніки.


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Про це 16 листопада повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк і виклав відповідне відео.

За словами Павлюка, на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.

Источник: Ракурс


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