Попытка штурма российских войск в Курской области рф завершилась неудачей: оккупанты потеряли 17 единиц техники

https://racurs.ua/n201278-rossiyane-poteryali-tret-tehniki-pri-popytke-shturma-na-kurschine-video.html

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Спроба штурму російських військ у Курській області рф завершилася невдачею: окупанти втратили 17 одиниць техніки.

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Про це 16 листопада повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк і виклав відповідне відео.

За словами Павлюка, на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.