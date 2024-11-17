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Украина отбивалась из всего, что имеет, — Зеленский прокомментировал новый зверский удар рф

Украина отбивалась из всего, что имеет, — Зеленский прокомментировал новый зверский удар рф

17 ноя 2024, 10:16
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Масований комбінований удар по всіх регіонах України росіяни провели уночі та вранці 17 листопада.


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Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди», а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «циркони», «іскандери», «кинджали».

Загалом московити випустили приблизно 120 ракет і 90 дронів.

Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення, — написав Зеленський у своїх соцмережах.

Він подякував протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації — пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

Источник: Ракурс


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