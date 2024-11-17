Одесса осталась без электроэнергии и воды в результате обстрелов рф

https://racurs.ua/n201287-odessa-ostalas-bez-elektroenergii-i-vody-v-rezultate-obstrelov-rf.html

Ракурс

Одеса залишилась без електроенергії та води внаслідок ранкових обстрілів росіян.

.

Одесити зранку почули вибухи після чого в місті вимкнулася електроенергія, а згодом в частині міста й водопостачання.

Зранку 17 листопада застосували екстрені вимкнення світла, через що ряд об'єктів «Інфоксводоканалу» були знеструмлені. За даними «Інфоксводоканала», для відновлення водопостачання більшість помпових станцій перевели на роботу від генераторів.

Проте значна потужність та технологічні умови роботи деяких з них не дають можливості використання на них джерел автономного живлення.

Натомість у КП «Теплопостачання міста Одеси» пояснили, що відсутність тепла пов’язана з вимкненням водопостачання й щойно його відновлять, можна буде відновлювати й подання тепла.

Також в Одесі припинив курсувати міський електротранспорт.

В усій Одеській області є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго.

Воду в Одесі можна набрати у 14 бюветах. Ось їхні адреси:

вул. Дальницька, 25;

пр. Небесної Сотні, 14;

вул. І. Рабіна;

пр. Лесі Українки (Гагаріна), 33;

вул. Добровольців (Маршала Говорова);

6-та ст. В. Фонтану;

сквер Михайлівcький;

вул. Інглезі

вул. Геранієва;

сквер Старобазарний;

вул. Просвіти, 1Д;

сквер Прохорівський;

вул. Кримська;

вул. Космонавтів, 17а.

Бювети розташовані за адресами: сквер Мечнікова та пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушка), 1 — зачинені на капітальний ремонт.