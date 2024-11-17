ПВО сбила «Циркон», «Кинжалы» и 85 крылатых ракет

https://racurs.ua/n201290-pvo-sbila-cirkon-kinjaly-i-85-krylatyh-raket.html

Ракурс

У ніч на 17 листопада (із 20.00 16 листопада) російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об'єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed.

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Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

Російські нацисти запустили такі ракети:

гіперзвукову корабельну ракету 3М22 «Циркон»;

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

101 крилату ракету Х-101, «Калібр»;

балістичну ракету «Іскандер-М»;

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

До повітряного нападу росіяни залучили сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, чотири кораблі — носії крилатих ракет.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 17 листопада у Повітряних сил є інформація про збиття 144 повітряних цілей —102 ракет та 42 БпЛА):

гіперзвукової корабельної ракети 3М22 «Циркон»;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";

чотирьох крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.