Крылатую ракету сбили с пулемета Browning. Фото:

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Знищити російську крилату ракету з кулемета змогли українські захисники.

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У неділю, 17 листопада, у Вінницькій області нацгвардійці збили крилату ракету з великокаліберного кулемета Browning. Це сталось під час сьогоднішньої комбінованої масової атаки росіян. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Зазначається, що підбита ракета змінила траєкторію та впала серед поля. Детонація не відбулася.

Як відомо, великокаліберний кулемет американського виробництва Browning M2 ефективний проти піхоти, неброньованої й легкоброньованої техніки, укріплень, а також гелікоптерів на низьких висотах. Ефективна дальність стрільби з цього виду зброї становить до 2 тис. м.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська федерація завдала масованого комбінованого ракетно-дробового удару по Україні. Ворог випустив 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Зокрема, одна із ворожих крилатих ракет була знищена українською жінкою-солдатом з ПЗРК «Ігла». Наталія Грабарчук, яка у цивільному житті була вихователькою в дошкільному навчальному закладі, сьогодні вперше здійснила бойовий пуск з «Ігли» і успішно влучила.