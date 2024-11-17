Роботы-собаки охраняют резиденцию Трампа. Фото: Reuters

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Роботизовані собаки-охоронці Spot почали охороняти резиденцію обраного президента США Дональда Трампа.

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Роботи-собаки Spot, які розроблені компанією Boston Dynamics, вже патрулюють приватну віллу «Мар-а-Лаго» в Палм-Біч штат Флорида. Ці помічники неозброєні й ними можна керувати дистанційно за допомогою джойстика. Про це повідомило BBC.

Ці роботи вміють патрулювати місцевість автоматично, але їх потрібно заздалегідь запрограмувати на потрібний маршрут. На кожній нозі робота є попереджувальний напис: «Не гладити».

У Секретній службі США не дали прямої відповіді на запитання журналістів про використання Spot в охороні Трампа. Однак у Boston Dynamics підтвердили, що федеральне агентство користується їхньою розробкою.

Напередодні виборів на Трампа скоїли два замахи. Перший відбувся у липні цього року на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, а другий — на полі для гольфу в резиденції «Мар-а-Лаго» у вересні.

Екс-співробітник Секретної служби Рон Вільямс розповів, що саме ці події підштовхнули службу до технологічної модернізації, адже це покращує «здатність виявляти й стримувати загрози».

Нагадаємо, підозрюваний в одному з замахів на Дональда Трампа 58-річний Раян Веслі Раут вів активну агітацію за військове втручання США на підтримку Києва у війні проти росії. Зокрема, він допомогав залучити новобранців серед груп афганських солдатів, які втекли від Талібану.

Джерело: BBC