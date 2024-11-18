Украине разрешили бить ракетами ATACMS только по территории Курской области, фото: Yandex Maps

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Дозвіл США Україні на завдавання ударів ракетами ATACMS по території рф стосується лише Курської області, де розгорнуті північнокорейські війська.

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Це рішення було доведене до відома керівництва України близько трьох днів тому, повідомляє видання Axios з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що це рішення було ухвалене, утримати Північну Корею від відправки більшої кількості військ до рф для війни проти України.

Американські чиновники сподіваються, що якщо північнокорейські війська в Курську зазнають удару, Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до Росії, і російська контратака в Курську провалиться, — зазначає видання.

Представник Пентагону відмовився коментувати це питання.

Водночас заступник директора російської програми Фундації «На захист демократії» (FDD) з питань росії Джон Харді наголошує, що дозвіл не повинен обмежуватися Курською областю, й закликає скасувати це обмеження.

Надання Україні можливості завдавати ударів по високопріоритетних цілях по всій росії може поставити Київ у кращу позицію для потенційних переговорів, зокрема, стимулюючи Москву погодитися на мораторій на удари по критичній енергетичній інфраструктурі, — заявив він журналістам.

Джерело: Axios