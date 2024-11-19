Разбор завалов в Глухове. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n201359-rossiyskiy-udar-po-gluhovu-kolichestvo-pogibshih-vozroslo.html

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Російський обстріл гуртожитку в Глухові призвів до загибелі 12 осіб.

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Станом на зараз відомо про 12 загиблих людей, серед яких одна дитина. Також поранення дістали 11 людей, серед яких дві дитини. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Про це 18 листопада Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Telegram.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада російська армія атакувала місто Глухів на Сумщині двома дронами-камікадзе Shahed. Під ударом опинився гуртожиток — він частково зруйнований. Попередньо повідомлялося про шістьох загиблих і 12 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський відреагував на воєнний злочин окупантів і наголосив, що такі удари демонструють справжні наміри російського диктатора володимира путіна, який прагне лише продовження війни.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.