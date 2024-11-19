Минобороны рф заявило о «сбитии» пяти ракет ATACMS в Брянской области

В рф заявили о «сбитии» пяти ракет ATACMS. Фото:

https://racurs.ua/n201361-minoborony-rf-zayavilo-o-sbitii-pyati-raket-atacms-v-bryanskoy-oblasti.html

Ракурс

Склад боєприпасів у місті Карачев Брянської області росії був атакований нібито американськими ракетами ATACMS.

.

Збройні сили України нібито випустили «по об'єкту в Брянській області» шість балістичних ракет західного зразка. Відповідну заяву Міністерства оборони рф 19 листопада поширило російське пропагандистське видання РІА «Новости».

Окупанти стверджують, що розрахунки зенітно-ракетних систем С-400 та «Панцир» нібито збили п’ять ракет ATACMS й одну пошкодили.

За інформацією ворожої пропаганди, «фрагменти ракет впали на технічну територію військового об'єкта». Так також запевняють, що «пожежу ліквідували». Традиційно про жертв росіяни нічого не сказали.

На начебто атаку американською зброєю на території рф відреагували й у Міністерстві закордонних справ країни-агресора. Очільник відомства Сергій Лавров заявив, що це — сигнал, що Захід хоче ескалації. Однак Москва «не може підтвердити, що США ухвалили рішення щодо ударів углиб росії».

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що 19 листопада Сили оборони атакували склад боєприпасів у Карачеві Брянської області росії. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

Деякі українські ЗМІ заявили, що цієї ночі вперше вдарили по території рф балістичними ракетами ATACMS.