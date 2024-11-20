Рада поддержала возможность демобилизации бойцов, родственники которых погибли на войне

ВРУ поддержала возможность демобилизации бойцов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201384-rada-podderjala-vozmojnost-demobilizacii-boycov-rodstvenniki-kotoryh-pogibli-na-voyne.html

Ракурс

Верховна Рада України підтримала відстрочку від мобілізації для тих, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на війні.

.

У середу, 20 листопада, парламент у першому читанні проголосував за законопроект № 12104, який усуває правову невизначеність про підстави для відстрочки. Проект закону підтримали 304 нардепи. Про це народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомили у Telegram.

Як відомо, неповнорідними називають братів та сестер, у яких спільний лише хтось один із батьків — мати або батько.

Також цим законопроектом надається відстрочка цивільним, які пройшли полон. До цього вона діяла тільки для військових.

Крім того, ВРУ 308 голосами підтримала законопроект № 11531, який надає право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях.

Нагадаємо, 9 листопада в застосунку «Резерв+" з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Її можуть оформити люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.