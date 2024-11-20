Задержали корректировщика российских ударов. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n201385-barista-iz-vinnicy-korrektiroval-rossiyskie-udary-po-dvum-oblastyam-sbu.html

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Російського агента затримала Служба безпеки України.

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Агентом ворожих спецслужб виявився 22-річний бариста з Вінниці, який коригував ворожий вогонь та вчиняв підпали. Діяв зрадник, якого росіяни дистанційно завербували у жовтні цього року, на територіях Київської та Вінницької областей. Про це 20 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалося, що зловмисник збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір Київщини, зокрема над тепловими електростанціями.

Також агент намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області. Його затримали після спроби підпалити трансформатор. У нього вилучили телефон через який він доповідав про роботу своєму куратору з рф.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 листопада СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала «крота» російського Головного розвідувального управління Міністерства оборони рф. Зловмисником виявився підполковник — командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій.