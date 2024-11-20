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Ракурс
В новый пакет военной помощи Украине американцы положили боеприпасы для HIMARS

В новый пакет военной помощи Украине американцы положили боеприпасы для HIMARS

20 ноя 2024, 16:54
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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 275 млн дол.


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До нього зокрема увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси та ракети TOW.

Повний перелік опублікували на сайті Пентагону, до нього увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм боєприпаси;
  • мінометні снаряди калібру 60- та 81-мм;
  • безпілотники;
  • Ракети TOW;
  • ПТРК Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • підривні боєприпаси;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Источник: Ракурс


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