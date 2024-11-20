В новый пакет военной помощи Украине американцы положили боеприпасы для HIMARS

https://racurs.ua/n201392-v-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-amerikancy-polojili-boepripasy-dlya-himars.html

Ракурс

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 275 млн дол.

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До нього зокрема увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси та ракети TOW.

Повний перелік опублікували на сайті Пентагону, до нього увійшли: