Соучредитель Prometheus Иван Примаченко отказался от должности нардепа от партии "Голос"

https://racurs.ua/n201391-golos-ischet-nardepa-souchreditel-prometheus-otkazalsya-ot-doljnosti.html

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Співзасновник Prometheus Іван Примаченко відмовився від посади нардепа — каже, що керуватиме платформою далі.

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Зі слів Примаченка, на посаді CEO Prometheus він зможе принести більше користі. Зараз він разом з командою працює над освітніми проєктами для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити 2 млн слухачів у 2025 році.

Праця парламенту надзвичайно важлива. Але на даний момент я відчуваю, що з моєї сторони було б безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus, які знаходяться на вирішальному етапі свого життєвого циклу, — написав Примаченко.

Раніше ЦВК визнало його народним депутатом від партії «Голос» — у Раді Примаченко мав замінити нардепа Олега Макарова, про смерть якого стало відомо 29 жовтня.