У новий пакет військової допомоги Україні американці поклали боєприпаси для HIMARS

https://racurs.ua/ua/n201392-u-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-amerykanci-poklaly-boieprypasy-dlya-himars.html

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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 275 млн дол.

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До нього зокрема увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси та ракети TOW.

Повний перелік опублікували на сайті Пентагону, до нього увійшли: