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У новий пакет військової допомоги Україні американці поклали боєприпаси для HIMARS
У новий пакет військової допомоги Україні американці поклали боєприпаси для HIMARShttps://racurs.ua/ua/n201392-u-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-amerykanci-poklaly-boieprypasy-dlya-himars.htmlРакурс
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 275 млн дол.
.
До нього зокрема увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси та ракети TOW.
Повний перелік опублікували на сайті Пентагону, до нього увійшли:
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм боєприпаси;
- мінометні снаряди калібру 60- та 81-мм;
- безпілотники;
- Ракети TOW;
- ПТРК Javelin і AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- підривні боєприпаси;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.