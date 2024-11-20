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Ракурс
В сети выложили видео ударов по командному пункту россиян на Курщине

В сети выложили видео ударов по командному пункту россиян на Курщине

20 ноя 2024, 20:48
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У мережі з’явилось відео ударів, як стверджується, ракет Storm Shadow по командному пункту росіян в Марʼїно у Курській області.


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На кадрах — історичний маєток Барятинських, який зараз функціонує як санаторій та належить управлінню справами президента рф. Як стверджують ЗМІ, у цьому районі знаходився заглиблений командний пункт, який і намагались уразити.

Водночас офіційно українська сторона удару не коментувала.

Источник: Ракурс


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