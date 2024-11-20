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У мережі виклали відео ударів по командному пункті росіян на Курщині
У мережі виклали відео ударів по командному пункті росіян на Курщиніhttps://racurs.ua/ua/n201400-u-mereji-vyklaly-video-udariv-po-komandnomu-punkti-rosiyan-na-kurschyni.htmlРакурс
У мережі з’явилось відео ударів, як стверджується, ракет Storm Shadow по командному пункту росіян в Марʼїно у Курській області.
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На кадрах — історичний маєток Барятинських, який зараз функціонує як санаторій та належить управлінню справами президента рф. Як стверджують ЗМІ, у цьому районі знаходився заглиблений командний пункт, який і намагались уразити.
Водночас офіційно українська сторона удару не коментувала.
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