Зеленский подписал закон о лишении государственных наград предателей Украины

https://racurs.ua/n201402-prezident-podpisal-zakon-o-lishenii-gosnagrad-predateley-ukrainy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників України.

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20 серпня Рада у першому чианні підтримала законопроєкт про позбавлення держнагород зрадників України.

Законопроєкт підтримали 341 депутат.

20 листопада цей акт ухвалили в цілому.

Відповідно у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання — позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів. Суд під час ухвалення вироку має розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород таких осіб.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Всього в Україні 937 Героїв. Й серед тих, хто життя віддав за Україну, в цьому списку є ганебні зрадники і покидьки… Крім цієї відзнаки, ще майже 40 різних орденів, медалей і звань мають державні зрадники України, які чекали «рускій мір. І вони ще отримують пільги від держави Україна як орденоносці.», — написала у своїх соцмережах нардепка Ірина Геращенко.

Вона додала, що серед зрадників — Юрій Бойко, Дмитро Табачник, Нестор Шуфрич, Микола Азаров, Віктор Медведчук та інші.

Досі питання державних нагород регулював закон 20-річної давнини. За ним позбавити відзнаки може лише президент за вироком суду і лише якщо її носій вчинив тяжкий злочин.