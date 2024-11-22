Продвижение оккупантов в Украине. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n201438-okkupanty-zahvatili-dalnee-na-kurahovskom-napravlenii-deepstate.html

Ракурс

Армія рф просунулася вперед на російсько-українському фронті.

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Ворог зумів окупувати селище Дальнє, що знаходиться в Курахівській міській громаді Покровського району Донецької області. Про це український проект DeepState повідомив у Telegram.

Також просування військ країни-агресора зафіксоване у Торецьку та Кураховому, а також біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України за ранок 22 листопада повідомлялося, що за добу на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. Найбільш активно окупанти наступали на Покровському (48 атак) та Курахівському (31 атака) напрямках.

Нагадаємо, вісім бійців батальйону Нацгвардії «Свобода» десятки днів вели бій в оточенні для того, щоб зупинити російський наступ на місто Сіверськ. 67 діб вони провели безперервно у маленькому бліндажі.