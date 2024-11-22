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Ракурс
Джо Байден резко отреагировал на ордера МКС. Фото:

Байден резко отреагировал на ордера МКС на арест Нетаньяху и Галланта

22 ноя 2024, 11:18
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Президент США Джо Байден обурився ордерами МКС на решт лідерів Ізраїлю.


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Господар Білого дому назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає рівнозначності — жодної, — заявив американський лідер.

Байден також додав, що Сполучені Штати завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази, скоєних у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року по 20 травня 2024 року — дня, коли було подано клопотання про видачу ордерів на арешт.

В МКС зазначили, що ордери мають гриф «таємно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідувань.

Источник: Ракурс


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