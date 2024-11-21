Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю

Беньямін Нетаньягу, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n201418-mijnarodnyy-kryminalnyy-sud-vydav-order-na-aresht-premiera-izrayilu.html

Ракурс

Досудова палата Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта, відхиливши відповідні відводи Ізраїлю щодо юрисдикції.

.

Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті МКС.

Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази, скоєних у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року по 20 травня 2024 року — дня, коли було подано клопотання про видачу ордерів на арешт.

Зазначається, що ордери мають гриф «таємно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідувань.

Проте, Палата вирішила оприлюднити наведену нижче інформацію, оскільки дії, подібні до тих, про які йдеться в ордері на арешт, як видається, тривають, — зазначили у МКС.

У МКС наголошують, що знайшли достатні підстави вважати, що Нетаньяху та Галлант, як посадовці на момент вчинення інкримінованих діянь, несуть кримінальну відповідальність як співвиконавці за вчинення діянь спільно з іншими особами за такі злочини:

воєнний злочин — голод як метод ведення війни (у МКС вважають, що суттєві обмеження Ізраїлю на постачання гуманітарної допомоги до Гази не мали чіткої військової необхідності чи іншого виправдання);

злочини проти людяності — вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння (у МКС вважають, що значну частину цивільного населення Гази було позбавлено фундаментальних прав, включаючи право на життя і здоров’я, за політичними та/або національними ознаками).

Палата також знайшла достатні підстави вважати, що пан Нетаньяху і пан Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин, що полягав у навмисному спрямуванні атак на цивільне населення, — додали в МКС.

У МКС вважають, що Нетаньяху і Галлант мали в своєму розпорядженні заходи для запобігання або припинення вчинення злочинів чи забезпечення передачі справ до компетентних органів, проте не зробили цього.